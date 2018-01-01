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Новогодние салюты отгремели в Астане

1 января 2018, 01:49

Для жителей и гостей столицы подготовлена новогодняя программа, в рамках которой пройдут концерты с участием звезд отечественной эстрады.

В честь наступления 2018 года салют был запущен в трёх районах столицы: на территории выставки ЭКСПО, на набережной и на пересечении улиц Пушкина и Абылайхана, передает BNews.kz.

Вместе с тем, с девяти часов вечера до трех ночи казахстанские исполнители выступят на концерте под открытым небом в ледовом городке на территории выставки ЭКСПО, а также на городской площади перед зданием городского акимата.

Для всех желающих встретить 2018 год в радостной и оживленной атмосфере подготовлена шоу-программа и концерт с участием Досымжана Танатарова, Маржан Арапбаевой, братьев Жугунусовых, Доса, Куляим Каирбаевой, Альбиной Оганесян, трио "АРТ Домбыра".

Новогоднюю ночь с гостями и жителями столицы проведут также исполнители хитов "Қызыл өрік" Акылбек Жеменей и "Мария Магдалена" Асхат Таргынов.


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