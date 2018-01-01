1 января казахстанцев ждет погода без осадков

Лишь в некоторых регионах страны прогнозируются гололед, туман и усиление ветра.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на западе, юго-западе и северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 м/с. В Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами будут наблюдаться туман, гололед. В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы -7, ясно.

В Астане -12, преимущественно ясно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото с сайта rasfokus.ru