Ученые нашли способ похудеть без физических нагрузок
Новое средство успешно испытано на мышах.
Ученые рассказали о новом способе убрать подкожные жировые отложения, используя специально разработанные пластыри, сообщается в журнале Small Methods. Об этом пишет РИА Новости.
"Избыточная жировая ткань или ожирение являются основной причиной многих заболеваний. Однако борьба с ожирением — сложная задача из-за того, что лабораторно доказанные соединения против ожирения теряют эффективность или вызывают серьезные побочные эффекты", — говорится в опубликованной информации.
В частности, сообщается, что специалистами создан особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса и содержит препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый.
Исследователи также проинформировали, что их изобретение, испытанное ранее на мышах, позволило превратить белый жир в бурый на пятый день ношения пластыря.
Фото CC0 / TeroVesalainen
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