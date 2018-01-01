Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ученые нашли способ похудеть без физических нагрузок

1 января 2018, 12:25

Новое средство успешно испытано на мышах.

Ученые рассказали о новом способе убрать подкожные жировые отложения, используя специально разработанные пластыри, сообщается в журнале Small Methods. Об этом пишет РИА Новости.

"Избыточная жировая ткань или ожирение являются основной причиной многих заболеваний. Однако борьба с ожирением — сложная задача из-за того, что лабораторно доказанные соединения против ожирения теряют эффективность или вызывают серьезные побочные эффекты", — говорится в опубликованной информации.

В частности, сообщается, что специалистами создан особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса и содержит препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый.

Исследователи также проинформировали, что их изобретение, испытанное ранее на мышах, позволило превратить белый жир в бурый на пятый день ношения пластыря.

Фото CC0 / TeroVesalainen


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...