Какие машины чаще угоняют в Казахстане

Чаще всего в Казахстане угоняют автомобили японского производства, в основном марки Toyota, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Министерства внутренних дел РК.

По информации ведомства, большинство угнанных автомобилей вывозятся в соседние страны - Кыргызстан, Россию, Таджикистан.

«Преступления, связанные с хищениями автомашин часто совершаются в крупных городах, а именно в Астане, Алматы, Караганде, Костанае и Усть-Каменогорске», - говорится в ответе на официальный запрос Казинформа.

За 2017 год, согласно ведениям Генпрокуратуры РК, за завладение автомобилем без цели хищения совершено более 2,6 тысяч уголовных преступлений. Это на 16% меньше, чем в 2016 году.

Краж машин в прошлом году было почти 650.

Бесспорным лидером по угонам является город Алматы - 260 краж, на втором месте - Карагандинская область (78), на третьем - Костанайская (67).

Советы от МВД, как уберечься от угона:

- Никогда не оставлять автомобиль с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;

- Избегать парковки на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах:

- Парковать машину под присмотром на стоянке и установить охранные комплексы - системы GPS-мониторинга, механические и электронные устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя.

Фото с сайта inform.kz