Фигурант по делу ОПГ "Четыре брата" объявил голодовку

Подозреваемый утверждает, что Еркин Избасар не руководил группировкой.

Фигурант по делу ОПГ «4 брата» Калдымурат Картжан объявил голодовку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Актобе Таймс».

Сестры подсудимого боятся, что брата отравят в СИЗО.

Отказаться от пищи и воды Калдымурат Картжан решил после громких заявлений в суде, утверждают его родственницы. Мужчина, по мнению следствия, являлся членом ОПГ «4 брата». Также ему вменяют незаконное ношение оружия, вымогательство, сопротивление властям и похищение человека.

В суде Калдымурат заявил, что сотрудники КНБ под пытками выбивали у него показания против Еркина Избасара, предполагаемого главы ОПГ «4 брата».

- Наш брат утверждал, что Избасар не руководил ОПГ. Голодовку объявил в субботу, 23 декабря, - рассказывала «АТ» Самал Картжан, старшая сестра Калдымурата. – Он боится, что после таких заявлений в суде, его отравят.

Женщина заверяет, что после ареста Калдымурата регулярно избивали. Для этого возили из СИЗО в здание Департамента КНБ.

- Издеваются, как могут! Голову разбили, и шрам на ноге я видела. После таких избиений Калдымурат даже не смог узнать меня сразу. В феврале я виделась с ним в СИЗО, - объясняет Самал.

По словам сестер, брата задержали 4 января текущего года. В суде представили видеозапись задержания.

- На записи брат лежит на земле. А из заднего кармана брюк торчит пистолет. Это газовое оружие ему подкинули. Пистолет принадлежал физическому лицу. А в ноябре 2015 года оружие сняли с учета из-за того, что местонахождение владельца неизвестно, - говорит Гаухар Картжан.

В Департаменте уголовно-исполнительной системы дать комментарий по голодовке не смогли.

Фото с сайта aktobetimes.kz