В новогоднюю ночь кызылординцы вызывали «скорую» свыше 1000 раз

В ночь с 31 декабря на 1 января вахту несли 36 дежурных бригад.

В новогоднюю ночь «скорая» Кызылорды приняла 1 268 вызовов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Чаще всего горожане обращались к врачам из-за повышенного давления и хронических заболеваний. 360 раз медикам пришлось оказывать помощь детям с простудой. 4 раза - констатировать летальный исход. 3 случая - из-за тяжелой болезни, один - вследствие сильного алкогольного опьянения.

В целом, в ночь с 31 декабря на 1 января вахту несли 36 дежурных бригад. Зарегистрировано несколько несчастных случаев. От взрыва пиротехники ожоги получил малолетний ребенок. Первая помощь оказана пострадавшим в пожаре и ДТП. 5 человек получили ножевые ранения.

Анар Кожахметова, старший врач областной станции скорой медицинской помощи: "Двое пострадавших скрылись с места происшествия до прихода врачей. Двое - госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один, с легкими травмами, после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой".

Айгуль Нурманова, главный специалист пресс-службы ДЧС по Кызылординской области: "1 января в 4 часа 48 минут поступил вызов от жителей улицы Тараз. Вспыхнула припаркованная к одному из частных домов иномарка. Еще одно возгорание произошло в городе Аральск. Там пламенем были объяты хозпостройки".

Фото: 24.kz