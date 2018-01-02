Подарки от Деда Мороза получают водители в Караганде

Аналогичные акции прошли также в Сатпаеве, Балхаше, Темиртау и в районных центрах области.

Дед Мороз и Снегурочка вышли в дорожный патруль и останавливают автовладельцев, но не для того, чтобы выписать штраф, а для вручения новогодних подарков, передает МИА «Казинформ».

Задача инспектора дорожно-патрульной полиции - лишь остановить транспорт. К автовладельцу тут же подходят Дед Мороз и Снегурочка и дарят подарки - телефонную гарнитуру, блокноты, автомобильные ароматизаторы и сертификаты на мойку автомашин.

«Акция называется «Новогодний патруль». Ее организовали сотрудники местной полицейской службы департамента внутренних дел для того, чтобы поднять настроение водителям, повысить уровень доверия к органам внутренних дел и еще раз напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения», - рассказали в пресс-службе местной полицейской службы.

Если в салоне автомобиля находятся дети, то им Дед Мороз и Снегурочка вручают сладкие подарки.

Аналогичные акции прошли также в Сатпаеве, Балхаше, Темиртау и в районных центрах области.

«Всем автолюбителям полицейские напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения в новогодние праздники. В Карагандинской области профилактическая акция «Новогодний патруль» проводится уже два года», - отметили в полиции.

Фото: МИА Казинформ