Подарки от Деда Мороза получают водители в Караганде
Аналогичные акции прошли также в Сатпаеве, Балхаше, Темиртау и в районных центрах области.
Дед Мороз и Снегурочка вышли в дорожный патруль и останавливают автовладельцев, но не для того, чтобы выписать штраф, а для вручения новогодних подарков, передает МИА «Казинформ».
Задача инспектора дорожно-патрульной полиции - лишь остановить транспорт. К автовладельцу тут же подходят Дед Мороз и Снегурочка и дарят подарки - телефонную гарнитуру, блокноты, автомобильные ароматизаторы и сертификаты на мойку автомашин.
«Акция называется «Новогодний патруль». Ее организовали сотрудники местной полицейской службы департамента внутренних дел для того, чтобы поднять настроение водителям, повысить уровень доверия к органам внутренних дел и еще раз напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения», - рассказали в пресс-службе местной полицейской службы.
Если в салоне автомобиля находятся дети, то им Дед Мороз и Снегурочка вручают сладкие подарки.
Аналогичные акции прошли также в Сатпаеве, Балхаше, Темиртау и в районных центрах области.
«Всем автолюбителям полицейские напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения в новогодние праздники. В Карагандинской области профилактическая акция «Новогодний патруль» проводится уже два года», - отметили в полиции.
Фото: МИА Казинформ
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