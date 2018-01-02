В США 16-летний подросток в канун Нового года расстрелял собственную семью
Молодому человеку уже предъявили обвинения в убийстве четырех человек и незаконном хранении оружия.
В американском штате Нью-Джерси 16-летний подросток в новогоднюю ночь устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека. Об этом пишет РИА Новости.
По официальным данным, подозреваемый застрелил своих родителей, 18-летнюю сестру и 70-летнего друга семьи, который в тот момент гостил в доме. Он также ранил родного брата и дедушку. Сейчас они находятся в больнице.
Подозреваемый был арестован. Отмечается, что он не оказал сопротивления при задержании. Молодому человеку уже предъявили обвинения в убийстве четырех человек и незаконном хранении оружия.
Фото: AP
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.