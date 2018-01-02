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Опубликовано видео финала Высшей лиги КВН

2 января 2018, 01:45

Посмотрите еще раз, как казахстанская команда «Спарта» стала чемпионом Высшей лиги КВН.

На официальном Youtube-канале КВН появилось видео финала высшей лиги КВН, где казахстанская команда «Спарта» стала чемпионом, передает ИА «NewTimes.kz».

Отметим, что сегодня финальное выступление команд так же показали на 1 канале.

Напомним, 15 декабря 2017 года в Москве состоялся финал Высшей лиги КВН. Игру судили Юлий Гусман, Татьяна Навка, Михаил Галустян, Семен Слепаков, Сергей Гармаш, Андрей Бурковский. Команды сыграли 4 конкурса: приветствие, разминку, «знакомый сюжет» и музыкальный финал.

Результат игры: 1 место - «Спарта Номад» (Астана) - 17,2 балла, второе место «Радио Свобода» (Ярославль) - 16,8 балла, третье, четвертое места «Плюшки» (Тверь) и «Раисы» (Иркутск) - по 16,1 балла, пятое место -«Сборная Большого Московского Государственного Цирка» (Москва) - 15 баллов. Чемпион Высшей лиги 2017 - «Спарта Номад» (Астана)! Наши поздравления»,- сообщается на сайте Международного союза Клуба веселых и находчивых.


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