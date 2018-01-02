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В Бразилии в ходе тюремного бунта сбежали более 200 заключенных

2 января 2018, 06:06

Половина вскоре вернулась сама.

Девять человек погибли, 14 ранены в результате бунта в колонии в бразильском штате Гояс, сообщает РИА Новости со ссылкой на Исполнительный надзор над пенитенциарными учреждениями штата (Seap).

По данным Seap, бунт начался из-за конфликта между двумя конкурирующими группировками. Заключенные устроили пожар, подпалив тюремные матрасы, тела погибших сильно обгорели. Сейчас проходит процедура идентификации.

Один из погибших был обезглавлен. Во время проверки в колонии были найдены два пистолета, один револьвер 38 калибра и различные самодельные ножи.

Во время бунта сбежали 106 человек, 29 уже пойманы, поиск еще 77 продолжается. Еще 127 заключенных сбежали во время беспорядков, но вернулись добровольно после того, как ситуация успокоилась. Все раненые были госпитализированы, получили необходимую помощь и уже возвращены в колонию.

Фото © AFP 2017 / Paul J. Richards


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