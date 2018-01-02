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Во Франции в новогоднюю ночь вандалы сожгли более тысячи машин

2 января 2018, 06:21

Отмечается, что полицейские за совершение противоправных действий арестовали 510 человек.

Во Франции в период празднования Нового года был сожжён 1031 автомобиль. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

В ведомстве отметили, что каждый раз на Новый год случаются "некоторые беспорядки". Причём нынешний показатель ниже, чем зафиксированные в 2012 и 2013 годах, — тогда было сожжено 1193 и 1067 машин соответственно.

Всего в новогоднюю ночь полицейские за совершение противоправных действий арестовали 510 человек, 349 — задержаны. При этом уточняется, что в столкновениях с хулиганами были ранены восемь стражей порядка и трое военнослужащих.

Напомним, ранее власти Франции решили усилить меры безопасности в праздничные дни. Для этого было задействовано 56 тысяч полицейских, 36 тыс. жандармов, почти 40 тыс. пожарных, а также семь тыс. военнослужащих операции Sentinelle ("Караульный").

Фото: © Flickr/francois schnell. Источник: Лайф


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