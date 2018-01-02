Казахстан назвал ключевые этапы развития отношений с Чехией и Словакией

Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало коммюнике по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Словацкой Республикой, сообщает Zakon.kz.

1 января 2018 года Республика Казахстан и Словацкая Республика отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.

За четверть века дружбы и партнерства между нашими странами налажен доверительный политический диалог, созданы благоприятные условия для развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширена договорно-правовая база.

Важной вехой в расширении двустороннего сотрудничества стал первый официальный визит Президента Словацкой Республики Р. Шустера в Казахстан в ноябре 2001 года, в ходе которого была подписана Декларация об основах взаимоотношений между двумя странами.

Значительный импульс укреплению сотрудничества также придали официальные визиты Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева в Словакию в ноябре 2007 года и Президента Словацкой Республики И. Гашпаровича в Казахстан в марте 2010 года, а также его рабочий визит в Казахстан в декабре 2010 года для участия в саммите ОБСЕ.

Важный вклад в укрепление двустороннего взаимодействия вносит парламентская дипломатия. В высших законодательных органах двух стран созданы Межпарламентские группы дружбы. Проводится регулярный обмен визитами депутатов. Парламент Словакии одним из первых среди стран Европейского Союза ратифицировал Соглашение между РК и ЕС о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Официальный визит Министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики М.Лайчака в Казахстан в ноябре 2016 года внес важный вклад в укрепление политического диалога. Эффективным механизмом продвижения сотрудничества также стали регулярные встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран и проведение межмидовских консультаций.

Отношения в торгово-экономической сфере развиваются последовательно и поступательно. Наиболее приоритетными направлениями экономического взаимодействия являются энергетика, машиностроение, электротехника, сельское хозяйство, фармацевтика, развитие транспортной инфраструктуры, образование и туризм. Важную роль в продвижении сближения деловых кругов двух стран играет Межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая провела 6 заседаний.

Казахстан и Словакия придерживаются схожих позиций по ключевым международным вопросам и осуществляют конструктивное взаимодействие на международной арене, стремясь внести вклад в укрепление мира и глобальной безопасности по линии ООН, ОБСЕ и других организаций.

Словакия официально поддерживает Казахстан в вопросе либерализации визового режима со стороны ЕС для граждан РК. В свою очередь, с 1 января 2017 г. словацкие граждане получили возможность безвизового посещения Казахстана в течение 30 дней.

Казахстан и Словакия намерены и далее проводить внешнеполитический курс, направленный на всестороннее укрепление и развитие двусторонних отношений во благо народов двух стран.

Фото с сайта МИД РК