Нападающий футзального «Кайрата» номинирован на звание лучшего игрока мира

В последние три года лучшим игроком мира неизменно признавали португальца Рикардинью, выступающего за испанский «Интер».

Нападающий футзального клуба «Кайрат» Хоссейн Тайеби включен в число десяти номинантов на премию UMBRO Futsal Awards 2017 в категории «Лучший игрока мира». Об этом сообщает sports.kz.

В минувшем году Тайеби помог «Кайрату» выиграть чемпионат Казахстана, Кубок Казахстана, Кубок Еременко, а также завоевать бронзовые медали Кубка УЕФА. Кроме того, Хоссейн был одним из лидеров своей сборной, где ему также удалось выиграть титул Азиатских игр.

Полный список номинантов: Сантьяго Базиле (Аргентина, «Кимберлей»); Карлос Ортис (Испания, «Интер»); Диего Зуффо (Бразилия, «Барселона»); Фортино (Италия, «Спортинг»); Джаксон Самурай (Бразилия, «Крона»); Умберто Онорио (Италия, «Лупаренсе»); Ландри Нгала (Франция, «Гардж Джибсон»); Рикардинью (Португалия, «Интер»); Сорнвичьян (Таиланд, «Чонбурри»); Хоссейн Тайеби (Иран, «Кайрат»).

В последние три года лучшим игроком мира неизменно признавали португальца Рикардинью, выступающего за испанский «Интер».

Помимо Тайеби, номинантами UMBRO Futsal Awards 2017 стали главный тренер «Кайрата» Какау (лучший клубный тренер мира) и вратарь Игита.

Победители всех номинаций будут объявлены 10 января 2018 года.