В 2017 году казахстанцы взяли в кредит 5,2 трлн тенге

По словам экспертов, традиционный всплеск активности объясняется в том числе новогодними праздниками.

Рынок розничного кредитования в Казахстане обновил трехлетние максимумы. Впервые за это время портфель банков второго уровня превысил отметку в 5 триллионов тенге, показав рост более чем в 30%, передает Zakon.kz со ссылкой на «Хабар».

По словам экспертов, традиционный всплеск активности объясняется в том числе новогодними праздниками.

Рынок потребительского кредитования вновь в тренде. К таким выводам пришли эксперты Первого кредитного бюро, проведя исследование среди финансовых организаций. Индекс кредитной активности населения, рассчитываемый Первым кредитным бюро, за прошлый год достиг отметки в 30 пунктов, что также является рекордным показателем последних нескольких лет.

«Такая активность связана в первую очередь с тем, что банки стали более охотно кредитовать. И это стали не только банки. Есть компании, которые занимаются активным кредитованием, микрофинансовые организации. То есть кредитный рынок потребительский ожил», — рассказала директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.

Говоря о сезонности, финансисты выделяют вторую половину года. Ноябрь и декабрь – традиционно «жаркие» месяцы, когда крупные магазины и торговые сети открыли свои двери для распродаж и предлагали скидки на товары в канун новогодних праздников. А коммерческие банки в тандеме с ритейлерами предлагали свои кредитные продукты населению.

«Средний чек кредита составляет порядка 150 тысяч тенге. Люди хотят пользоваться всеми благами цивилизации. Поэтому растет сильно рынок смартфонов. Активно развивается продажа верхней одежды в кредит. Если 5-10 лет назад проникновение кредитов в этих сегментах было порядка 10-15% от общего объема продаж, то в последний сезон, по отзывам партнеров, порядка 40-50% клиентов покупают одежду в кредит. Это тоже такая новая для нашего рынка тенденция», — пояснил заместитель директора департамента продаж БВУ Сергей Ульянич.

Также, по словам экспертов, казахстанцы в подарок близким приобретают бытовую электронику, технику и косметику. Причем в этом году всё больше клиенты пользуются интернет-магазинами. Именно с развитием онлайн-торговли и компаний финтеха экономисты связывают основные тренды развития рынка потребкредитования в 2018 году.