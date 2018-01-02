Сколько малышей родилось в Астане в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь во втором столичном перинатальном центре появились на свет 8 малышей. Все новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Маленькому Хакиму еще нет и дня, этой новогодней ночью он появился на свет. Как признается его мама Асия Ельтаева, рожать ребенка сегодня она не планировала. До последнего надеялась, что появление малыша произойдет уже после Нового года. Однако у младенца Хакима на этот счет были свои планы. Теперь день его рождения всегда будет проходить под бой курантов и вспышки салюта.

Асия Ельтаева, роженица: «Это отличное завершение года, даже не передать словами. Для нашей семьи это очень большое достижение, можно сказать, подарок, как к концу года, так и к началу года. Поздравляю всех с наступившим Новым годом. Самое главное желаю всем здоровья, достатка, у кого нет деток - побольше детей».

Становиться счастливыми мамами этой праздничной ночью роженицам помогала целая бригада врачей. Как признается медперсонал, в их профессии дни не делятся на праздничные и будни. Есть только призвание - помогать людям и работать на благо демографии.

Фариза Дайрабаева, акушер-гинеколог: «Помогать появиться маленькому ребенку на свет, помочь родителям, какой-то внести свой вклад в развитие демократии в республике, подарить маленькое чудо семье - это самое для меня важное. Дети - наше будущее, и это все простимулировало быть акушером».

За сутки в столичном роддоме появляется на свет в среднем около 20 малышей, но бывают дни, когда может родиться и 40, рассказывают врачи. Эта новогодняя ночь была спокойной благодаря слаженной и профессиональной работе медиков. Страна стала больше на 8 маленьких граждан.