Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ясная погода ждет казахстанцев 2 января

2 января 2018, 09:25

В ряде областей может усилиться ветер.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на западе, юго-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской, Костанайской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами туман, гололед. В Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской, ночью и утром, Восточно-Казахстанской областях местами туман. В Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы -7, ясно.

В Астане -10, ясно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото с сайта dostup1.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...