Ясная погода ждет казахстанцев 2 января

В ряде областей может усилиться ветер.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на западе, юго-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской, Костанайской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами туман, гололед. В Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской, ночью и утром, Восточно-Казахстанской областях местами туман. В Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы -7, ясно.

В Астане -10, ясно.

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Фото с сайта dostup1.ru