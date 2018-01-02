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Россиянин избил бывшую жену и пытался снять с неё скальп

2 января 2018, 09:28

Всё это время в доме находился их маленький сын.

Жительница города Лебедянь Липецкой области Лариса стала жертвой жестокого избиения со стороны бывшего мужа Алексея, сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" депутат областного совета Андрей Трофименков.

Мужчина ворвался в дом к бывшей жене, выбив при этом дверь. Он напал на неё с ножом, вырезал клок волос, избил и хотел изнасиловать. Лариса успела отправить СМС бабушке, а затем экс-супруг разбил телефон об стену.

Всё это время в доме находился маленький сын. Сейчас женщина в больнице, а ребёнок у бабушки.

По данному факту управление СКР по региону начало проверку. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Источник: Лайф. Фото: соцсети


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