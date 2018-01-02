В России выросли акцизы на бензин и дизтопливо

В России с 1 января повысились ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо на 50 копеек за литр (2,9 тг). В результате их рост достиг 10,7% и 12,7% соответственно.

Акциз на бензин пятого класса с 1 января вырос до 11 тыс. 213 рублей за тонну (64 556 тг) с 10 тыс. 130 рублей (58 331 тг) в прошлом году, а на дизельное топливо — до 7 тыс. 665 рублей за тонну (44 137 тг) с 6 тыс. 800 рублей (39 156 тг).

С 1 июля ставки акциза на бензин пятого класса повысятся до 11 тыс. 892 рублей за тонну (68 477 тг), а на дизельное топливо — до 8 тыс. 258 рублей за тонну (47 555 тг).

Ставки акциза на бензин, не соответствующий пятому классу, на моторные масла для дизельных и/или карбюраторных/инжекторных двигателей, на прямогонный бензин, бензол, параксилол и ортоксилол и авиационный керосин в 2018 году останутся на уровне 2017 года. Акциз на средние дистилляты вырос с 1 января до 8 662 рублей за тонну (49 878 тг).

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