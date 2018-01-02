В Индии разделенные сиамские близнецы впервые встретились лицом к лицу

Родители пары — люди бедные, у них не хватило бы денег на операцию, поэтому в мае прошлого года правительство штата Одишьи взяло на себя медицинские расходы — 10 млн рупий ($150 тыс.).

Сиамские близнецы, разделенные в Индии, впервые встретились лицом к лицу. Джаганнатх и Калья Канвары, сросшиеся головами, в возрасте двух лет и восьми месяцев после двух сложных операций смогли наконец увидеть друг друга.

Родители пары — люди бедные, у них не хватило бы денег на операцию, поэтому в мае прошлого года правительство штата Одишьи взяло на себя медицинские расходы — 10 млн рупий ($150 тыс.). Дети были госпитализированы и перенесли две тяжелейших операции.

В ходе реабилитации Джаганнатх продемонстрировал устойчивый прогресс, а вот Калье долгое время не могли отключить от искусственной вентиляции легких. «Сейчас можно сказать, что самый опасный период для Калье пройден, усилия врачей и непоколебимая вера родителей наконец-то принесли долгожданные результаты, — заявил руководитель операции доктор Дипак Гупта, профессор нейрохирургии. — Последние три недели малыш дышит сам, он часто улыбается своим спасителям, хотя пока вынужден питаться только жидкой пищей, частично внутривенно. Надеемся, что он вскоре догонит своего брата, который уже находится на нормальной диете, включающей яйца и бананы, хорошо взаимодействует с родителями и даже может стоять и ходить с поддержкой».

На заключительном этапе командой пластических хирургов будет выполнена реконструкция головы до нормальной формы

Во всем мире с 1952 года было проведено 60 операций по разделению близнецов, сросшихся головами, и риск по-прежнему чрезвычайно велик, к тому же хирургическое вмешательство неминуемо вызывает осложнения развития и инвалидность, которой в разной степени страдают оба ребенка.

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