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Американка родила близнецов в разные месяцы и годы

2 января 2018, 10:37

Малыши появились на свет в новогоднюю ночь: мальчик родился до полуночи, а девочка - после.

Жительница американского штата Калифорния родила близнецов в новогоднюю ночь с разницей в 20 минут, но в разные месяцы и годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Малыши должны были появиться на свет 27 января 2018 года. Но 31 декабря их мать Марию попала в родовое отделение местной больницы.

Первый ребенок, мальчик, появился на свет в 23.58 по местному времени 31 декабря 2017 года. Его сестра-близнец родилась после наступления нового года, в 00.16 1 января. Таким образом, близнецы родились не только в разные дни, но и месяцы и годы.

Как сказал представитель больницы, мать и дети чувствуют себя хорошо и готовы отправиться домой. У новоявленных родителей уже есть три дочери.

Фото CC0


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