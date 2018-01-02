Казахстанские боксеры сохранили позиции рейтинга WBA
2 января 2018, 11:00
Казахстанские боксеры не изменили своих положений в табели о рангах.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала рейтинги представителей всех весовых категорий за декабрь 2017 года, пишет Sports.kz.
Казахстанские боксеры не изменили своих положений в табели о рангах: в первом тяжелом весе Иса Акбербаев остался 10-м, Канат Ислам сохранил первую строку в ТОП-15 первого среднего веса, Жанкош Тураров занимает 12-ю позицию в полусреднем дивизионе, а Жанат Жакиянов — пятый в легчайшей категории.
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