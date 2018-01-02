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В новогоднюю ночь в Актюбинской области раскрыли 21 преступление

2 января 2018, 11:02

Кроме того, выявлено 323 административных правонарушений.

Личный состав ДВД Актюбинской области нёс службу по обеспечению общественного порядка и безопасности в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента внутренних дел.

Более 1700 полицейских дежурили в новогоднюю ночь в парке имени Первого Президента Республики Казахстан, а также патрулировали улицы, находились в местах массового скопления граждан при проведении новогодних мероприятий на всей территории области. Принятыми мерами серьёзных нарушений общественного порядка не допущено.

1200 сотрудников полиции продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников.

По горячим следам раскрыто 21 преступление, это в основном кражи личного имущества и хулиганства.

Кроме того, выявлено 323 административных правонарушений, и з них 211 нарушений ПДД, 8 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, в ЦВАИД помещено 19 человек.

Фото из открытых источников


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