Молодой футболист сходил в церковь, отпраздновал Новый год и покончил с собой
2 января 2018, 11:22
Чтобы извлечь тело, стражам порядка пришлось выбить окно.
21-летний футболист из индийского «Спортинг клуб де Гоа» Аврхисто Фернандес покончил с собой после новогодней вечеринки. об этом сообщает The Goal.
Тревогу забили друзья спортсмена, когда тот не открыл им входную дверь. Чтобы извлечь тело, стражам порядка пришлось выбить окно.
В полиции затруднились назвать точную причину смерти. Факт инцидента также подтвердили в клубе, добавив, что суицид рассматривается как наиболее вероятная причина гибели.
Причины, по которым игрок решился на подобный поступок, остались невыясненными. За несколько часов до Нового года Фернандес посетил праздничное богослужение.
Фото: Danish Ismail / REUTERS. Источник: Лента.ру
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