В New York Times написали о жизни казахских чабанов

О жизни казахстанских чабанов рассказал американский журналист Эндрю Хиггинс и фотограф Андреа Брюс на страницах издания The New York Times, передает МИА «Казинформ».

Делая небольшой экскурс в историю, веб-портал издания рассказывает о том, как с момента установления в степи советской власти 100 лет назад менялся уклад животноводов-кочевников, которых принуждали к оседлому образу жизни. Тем не менее, традиции кочевников наиболее сильны среди казахов.

«Казахские ковбои», как их называет автор статьи, занимаются тяжелым трудом в условиях сурового климата. Один из них - 63-летний Ерлан Кожаков, пасущий скот на песчаных землях в Алматинской области, близ границы с Китаем. У него три сына и три дочери. Пятеро из его детей последовали его совету получить высшее образование и найти работу, не связанную с выпасом скота. Как подчеркивает журналист, старшее поколение чабанов поддерживает номадические традиции и гордится своей связью с кочевой культурой, но в то же время для своих детей они хотели бы другой жизни, более комфортного труда, не требующего больших физических затрат. В то время как его старший 38-летний сын - чабан, его младшая дочь учится на финансиста.

Издание также подчеркивает, что власти стараются укреплять связь поколений, чтобы страну, не смотря на модернизацию, связывали с древней культурой кочевников. В пример приводится международная выставка «Астана ЭКСПО-2017», где столицу Казахстана представляли прежде всего как город номадов.

Завершается статья фразой другого чабана - «ковбоя» Нуржана Мажита, который отмечает, что кочевники не исчезнут, потому что они являются лицом Казахстана.

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, комментируя на своей странице в Фейсбук эту статью, отмечает: «Сурово, конечно, написано, про суровую жизнь наших чабанов (которых автор любовно называет ковбоями) (...). При этом статья - не только и не столько о чабанах, а о Казахстане в целом, об экономическом и социальном развитии страны за годы независимости, об ее устремлениях (...). Американский журналист широкими мазками и пунктирными штрихами (богатство нефтью, обеспечивающее в среднем более высокий уровень доходов на душу, чем в России, девятая крупнейшая страна в мире, с 18-ти миллионами жителей, ЭКСПО, хозяин «ранчо», приезжающий периодически из города на джипе чтобы проверить свое хозяйство, дети чабанов, всеми силами стремящиеся получить образование и переехать в город, только чтобы не унаследовать тяжелую профессию отцов и т.д.) повествует читателям этой самой читаемой газеты в США о том, что есть современный Казахстан...».

Фото с сайта inform.kz