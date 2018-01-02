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"Бабушка GGG" лечит руки боксом

2 января 2018, 12:10

Видеоролик с пожилой женщиной, бьющей грушу, ставит рекорды по просмотрам.

Пользователи Казнета восхищены видеороликом, на котором пожилая женщина в боксерских перчатках бьет грушу. Между собой ее прозвали "бабушкой GGG", сообщает Zakon.kz.

На видео женщина после серии ударов рассказывает, что бокс полезен для ее рук: "Раньше я не могла сама платок повязать".

Комментаторы паблика в Instagram, где был размещен ролик, желают "боевой бабушке" долгих лет жизни.


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