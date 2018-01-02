Что ждет казахстанские банки в будущем

2017 год сильно встряхнул банковский сектор. Однако закончился год относительно спокойно и даже с позитивными новостями. Но что будет дальше?

Самые страшные времена для банков уже позади или банкирам еще расслабляться рано? Об этом разговор с генеральным директором SAS Казахстан Андреем Суставовым.

- В текущем году финансово-кредитные учреждения Казахстана понесли большой убыток. В чем причина? Виновата плачевная ситуация в экономике или банкиры проявили непрофессионализм?

- Я бы объяснял это как экономической ситуацией в стране в целом, так и снижением качества кредитного портфеля при его количественном росте. Вообще ситуацию нельзя оценивать однозначно. По итогам первых девяти месяцев казахстанские банки демонстрировали совокупные убытки более 120 миллиардов тенге, но потом все же вышли на прибыль хоть раз и в десять меньшую. Тем не менее всего за один месяц – октябрь, собственный капитал БВУ увеличился почти на 5%.

И здесь тут же встает тема управления рисками – я бы не стал называть это непрофессионализмом, скорее банковская система только-только приходит к пониманию, что без продвинутых аналитических инструментов, которые помогут правильно оценить риски, в том числе кредитные, сегодня работать крайне сложно. Казахстанские банки пока делают только первые шаги в этом направлении.

- Рейтинговое агентство S&P, входящее в большую тройку международных рейтинговых агентств, сначала опустило рейтинг банка RBK до дефолтного, а спустя всего лишь месяц подняло. Говорят, что в истории такого еще не было.

- Имидж банка RBK, конечно, пострадал – по словам его нового владельца Владимира Кима, банк стоил ноль и не тенгой больше. Но, с другой стороны, сейчас идет активная работа по очистке кредитного портфеля, а банк обещает сдержать все обязательства, данные вкладчикам – тем более что в оздоровление организации включились Нацбанк и государство. Кстати говоря, примечательно, что в дело спасения банка вовлечены и акционеры – это первый такой случай в практике финрегулятора. На мой взгляд, сейчас репутация банка тоже выстраивается с нуля, и все будет зависеть от успеха этой новой политики. Я бы не исключал ни оптимистического, ни пессимистического сценария, хотя первый, конечно, предпочтительнее для всех, кого коснулась эта ситуация. Так что обновленный RBK вполне может вернуть себе позиции на рынке, но для этого нужна очень серьезная работа и реструктуризация.

- А какие прогнозы на 2018 год? Что ждет казахстанские банки?

— Думаю, что в 2018 году обойдется без серьезных потрясений. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП останется примерно на том же уровне, что и в 2017 году, и составит чуть более трех процентов. Скорее всего Нацбанк не будет предпринимать каких-то радикальных мер, а продолжит политику, начатую ранее – в том числе программу по оздоровлению финансового сектора. Серьезных переломов экономической ситуации как в ту, так и в другую сторону ждать не приходится, поэтому все будет зависеть от конкретной политики каждого конкретного банка. Возможно, изменится количество банков, поскольку регулятор явно выражал намерение избавляться от аутсайдеров, но основные чистки уже позади, поэтому и серьезных количественных перемен я бы не ждал. И давайте все-таки не забудем, что в 2018 году вступают в силу требования IFRS9, соответственно, весь этот год внедрялись системы по расчету провизий в соответствии с IFRS9. В следующем году финрегулятор и аудиторы начнут проверять банки, насколько правильно были посчитаны провизии.

- Стресс-тестирование в этом году Нацбанк проводить не стал, значит ли это, что в следующем году продолжится чистка банковского сектора, но уже по результатам стресс-тестов?

- Далеко не факт, что Нацбанк Казахстана решит проводить стресс-тестирование в наступающем году – предполагаю, что продолжатся проверки по стандартной схеме. Нужно принимать во внимание, что Нацбанк отказался от таких мер, скорее всего, потому, что для большей части банков второго уровня стресс-тестирование могло оказаться слишком сильным. По его итогам либо пришлось бы отзывать лицензию более чем у половины из них, либо санировать их, на что в бюджете нет средств. Любой из этих сценариев обернулся бы катастрофой. И в 2018 году вряд ли стоит ожидать радикального укрепления банковской системы – возможно, она будет чувствовать себя увереннее, но поводов для какого-то качественного прорыва, ни внешних, ни внутренних, я пока не вижу.

- Вообще какой эффект на ваш взгляд дала программа по оздоровлению финансового рынка, проводимая Нацбанком?

— Хотелось бы, чтобы это было так, но утверждать, что в Казахстане не осталось слабых банков с плохим портфелем явно преждевременно. По данным на конец ноября, программа охватывала пять казахстанских банков, но на рынке гораздо больше организаций, которые нуждаются в поддержке – в том числе и из числа флагманов. Действительно, конечная цель программы – достичь ситуации, когда в стране будет полностью здоровая банковская отрасль без "слабых звеньев", но ее можно достичь в долгосрочной перспективе. Учитывая, что программа стартовала только в середине 2017 года, ждать уже сейчас каких-то качественных перемен слишком преждевременно. Безусловно, программа дает положительный эффект, но пока можно рассуждать в лучшем случае об улучшении портфеля нескольких конкретных банков.

Фото © Sputnik / Руслан Кривобок. Источник: Sputnik Казахстан