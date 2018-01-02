Исекешев планирует пересадить чиновников Астаны на такси
Столичные власти в целях экономии бюджетных денег намерены перейти на обслуживание такси.
Акимат Астаны планирует пользоваться услугами таксопарков вместо служебных автомобилей, передает Zakon.kz со ссылкой на столичный медиацентр.
"В следующем году акимат Астаны планирует вместо служебных автомобилей перейти на обслуживание такси, что позволит сэкономить бюджетные средства", — говорится в сообщении.
В 2018 году проектом будут охвачены все автомобили акимата, а в 2019 году – микроавтобусы и специальная техника квазигосударственного сектора акимата.
Фото с сайта astana.gov.kz
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