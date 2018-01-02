Зарина Дияс сможет сыграть с Марией Шараповой

Зарина Дияс одержала победу во втором круге международного турнира над хозяйкой корта Чжан Шуай - 6:3, 6:7, 6:4. Ранее, Дияс прошла Полин Пармантье одолев француженку в первом круге со счетом 6:3, 6:4, передает sport.inform.kz.

Теперь Зарина сыграет в четвертьфинале турнира с победительницей пары Элисон Риске (США) - Мария Шарапова (Россия).

Соперница Дияс станет известна сегодня.

Турнир WTA проходит в китайском городе Шэньчжень, стартовав в канун Нового года, 31 декабря, и завершится 7 января. 32 участника бьются на харде за призовой фонд свыше полумиллиона долларов США ($626,750).

Фото с сайта inform.kz