Худрук балетной труппы Нью-Йорка ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

О намерении уйти со своей должности в связи с прозвучавшими обвинениями в домогательствах заявил худрук New York City Ballet Питер Мартинс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Журналисты ознакомились с письмом, который 71-летний Мартинс направил руководящему совету балета. В послании говорится, что балетмейстер "отрицает и продолжает отрицать свою причастность к каким-либо нарушениям подобного рода". Он заверил, что в полной мере сотрудничает с участниками расследования на этот счет, и выразил уверенность в том, что его невиновность будет доказана.

В публикации также приводится заявление председателя совета Чарльза Шарфа. Он поблагодарил Мартинса за работу, отметив, что совет "очень серьезно относится к обвинениям" против него. Шарф сообщил, что расследование, вероятно, будет вскоре завершено. По его словам, в ближайшее время создадут комитет, который займется поисками нового худрука.

В начале декабря 2017 года Мартинс ушел во временный вынужденный отпуск. Это произошло после того, как нью-йоркская труппа получила анонимное письмо с обвинениями в домогательствах в его адрес. После этого было начато внутреннее расследование, для проведения которого наняли независимую юридическую фирму.

Родившийся в Дании в 1946 году Мартинс является художественным руководителем New York City Ballet с 1990 года. Эта балетная труппа была основана хореографом Джорджем Баланчиным (1904-1983) и импресарио Линкольном Кирстейном (1907-1996) в 1948 году.

Фото © Photo by Andy Kropa/Invision/AP