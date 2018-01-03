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В Таджикистане четыре человека отравились насмерть пловом

3 января 2018, 00:24

В числе погибших — 67-летний мужчина, случайно добавивший смертельную приправу вместо соли в новогоднее блюдо.

В Худжанде, административном центре Согдийской области на севере Таджикистана, новогодним пловом насмерть отравились 67-летний повар и трое его гостей. Об этом сообщает таджикская служба "Радио Свободы" со ссылкой на источник в прокуратуре города, пишет life.ru.

По данным местных СМИ, ещё восемь человек, среди которых пожилая женщина и её малолетний внук, с тяжёлыми отравлениями находятся в больнице.

— Судебно-медицинская экспертиза показала, что четверо жителей 19-го микрорайона города Худжанда скончались в результате отравления нитратом натрия. На месте трагедии найдена небольшая коробка с остатками этого вещества, — сообщает прокуратура.

Отмечается, что смертельная доза натриевой селитры была обнаружена и в организме погибших.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 108 УК РТ "Причинение смерти по неосторожности", следствие продолжается.


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