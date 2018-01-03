Айжан Байзакова невиновна – адвокат Джохар Утебеков

Известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков сделал неожиданное заявление по поводу наделавшего много шума ареста Айжан Байзаковой, передает ИА «NewTimes.kz».

В своем Telegram-канале Утебеков заявил, что арест оскандалившейся Instagram-звезды Айжана Байзаковой был неправомерным, так как девушка, по его словам, невиновна.

«Адмсуд неправомерно осудил инста-блогершу за мелкое хулиганство. Она материлась и устроила конкурс на раздевание в ночном клубе, не в кофейне или семейном ресторане. Обстановка и аудитория располагала к подобным действиям», — написал адвокат.

Напомним, Айжан Байзакова 26 декабря получила трое суток административного ареста. Поводом для этого послужила вечеринка в одном из клубов Алматы, где Байзакова была ведущей. Посетителей клуба развлекали конкурсами, где девушкам предлагали раздеться догола за деньги. Видео вечеринки широко разошлось в Казнете. В комментариях к ролику пользователи резко осудили подобное развлечение и нецензурный лексикон ведущей.

29 декабря девушка вышла на свободу. На следующий день Айжан Байзакова поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а недоброжелателям пригрозила, что «не оставит это просто так». Она заявила, что «лишилась единственного заработка», так как ее страницу в Instagram удалили.

Между тем, 25 декабря Талғат Рысқұлбек опубликовал на своей странице пост, в котором призвал единомышленников направиться в оскандалившийся ночной клуб и разрушить его. «Не продающие честь за хлеб» казахи собрались у клуба и громко выразили свое возмущение, после чего мирно разошлись.

Сегодня, 2 января, Байзакова сообщила о закрытии клуба, где произошла скандальная вечеринка. «Вы наверное уже поняли по чьей это милости... А это из-за таких крыс, которые тусили, бухали, курили у нас. Которые снимали на камеры своего мобильного телефона и выложили в сеть», — написала девушка в своем Telegram-канале.