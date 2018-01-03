Disney снимет 10 фильмов, которые дадут новую жизнь любимым мультикам
В ближайшие несколько лет планируется выход ремейков известных историй, и мы уже ждем их с нетерпением.
Фильм «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон вышел на экраны в феврале 2017-го, собрав в кинотеатрах многочисленных поклонников мира Диснея. Популярность картины объяснима: кто из нас не смотрел мультфильм про Белль в детстве? Мало кто откажется вновь окунуться в волшебную атмосферу любимой истории.
Если вы, как и AdMe.ru, с детства храните в сердце любовь к диснеевским мультикам, у нас для вас хорошие новости. В ближайшие несколько лет планируется выход ремейков известных историй, и мы уже ждем их с нетерпением.
Аладдин
Принц Чарминг
Мулан
Питер Пэн
Стервелла
Русалочка
Дамбо
Пиноккио
Кристофер Робин
Король Лев
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