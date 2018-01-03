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Disney снимет 10 фильмов, которые дадут новую жизнь любимым мультикам

3 января 2018, 01:42

В ближайшие несколько лет планируется выход ремейков известных историй, и мы уже ждем их с нетерпением.

Фильм «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон вышел на экраны в феврале 2017-го, собрав в кинотеатрах многочисленных поклонников мира Диснея. Популярность картины объяснима: кто из нас не смотрел мультфильм про Белль в детстве? Мало кто откажется вновь окунуться в волшебную атмосферу любимой истории.

Если вы, как и AdMe.ru, с детства храните в сердце любовь к диснеевским мультикам, у нас для вас хорошие новости. В ближайшие несколько лет планируется выход ремейков известных историй, и мы уже ждем их с нетерпением.

Аладдин

Принц Чарминг

Мулан

Питер Пэн

Стервелла

Русалочка

Дамбо

Пиноккио

Кристофер Робин

Король Лев


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