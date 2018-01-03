Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу

1 января 2018 года вступил в силу Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 года.

Ранее все пять стран Евразийского экономического союза ратифицировали Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС и направили в Евразийскую экономическую комиссию уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления международного договора в силу.

Одновременно со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года прекращает действовать Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года, а также ряд международных соглашений, регулировавших таможенные правоотношения и заключенных на этапе Таможенного союза.

Справка:

Разработка Таможенного кодекса ЕАЭС велась с декабря 2013 года. В работе над новым таможенным законодательством Союза приняли участие более 300 экспертов от Евразийской экономической комиссии, государственных органов исполнительной власти и бизнес-сообществ стран ЕАЭС. Основными целями разработки Таможенного кодекса ЕАЭС являлись создание единого таможенного законодательства максимально прямого действия, отвечающего уровню достигнутой интеграции в сфере таможенного регулирования и уровню развития и внедрения информационных технологий в правоприменительную практику стран ЕАЭС.

11 апреля 2017 года Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС был подписан главами государств Евразийского экономического союза.

Таможенный кодекс ЕАЭС закладывает юридическую основу для оцифровки системы регулирования внешнеэкономической деятельности Союза. Среди основных нововведений - переход на электронное декларирование, удаленное взаимодействие участников ВЭД с таможенными органами через интернет, передача функций по принятию решений на всей цепи поставки - от регистрации декларации до выпуска товаров в свободное обращение - от таможенного инспектора информационной системе таможенных органов и другие.