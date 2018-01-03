Кайрат Умаров: У СБ ООН нет планов проведения заседания по Ирану

Ранее постпред США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни инициирует дискуссии по ситуации в Иране в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Совет Безопасности ООН в настоящий момент не планирует проводить заседания по ситуации в Иране, где проходят акции протеста. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, представляя программу работы Совбеза в январе под председательством Астаны, передает ТАСС.

"Иран не включен в повестку дня Совета Безопасности, но если какой-либо член [Совбеза] хочет поднять этот вопрос и обсудить его, конечно, мы будем готовы работать над этим. Это зависит от того, о чем договорится Совет Безопасности. На данный момент это все, что я могу вам сказать", - сказал дипломат.

Ранее во вторник постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни инициирует дискуссии по ситуации в Иране в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве. При этом она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совбеза или обсуждение состоится в другом формате.

По словам Кайрата Умарова, Хейли уже обсудила с ним возможность организации встречи Совбеза.

"Она обращалась ко мне. Любая страна вправе предлагать что-либо", - подтвердил дипломат, добавив, что не знает о том, когда именно США хотели бы провести подобное заседание.

При этом постпред Казахстана уклонился от ответа на вопрос о том, видят ли вообще в Астане необходимость созыва встречи по Ирану.

"Сложно сказать сейчас, я думаю, что нам нужно следить за развитием событий, я не считаю, что это сравнимо с событиями 2009 года, когда проходили большие демонстрации. Давайте подождем и посмотрим. Будучи председателями Совета Безопасности, мы будем готовы провести любую встречу, если подобный запрос будет согласован", - отметил Умаров.

В Астане призывают иранцев к сдержанности

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

По словам Кайрата Умарова, в Астане "очень внимательно" следят за ситуацией в соседней стране и призывают все иранские стороны проявить сдержанность и найти мирный выход из ситуации. "Мы надеемся, что все стороны воздержатся от насилия", - сказал постпред Казахстана, призвав власти в Тегеране "найти общий язык с протестующими".

Фото: © AP Photo/Mary Altaffer