Мать умершей в больнице Караганды девочки подозревает врачей в халатности

Когда руки и ноги стали холодными и участилось сердцебиение, женщина позвала в палату врачей.

Родители трехлетней Айзере Какармановой, которая скончалась 31 декабря утром в областной инфекционной больнице, подозревают врачей в халатности, повлекшей некачественное лечение их дочери, передает МИА «Казинформ».

«Мы поступили в инфекционную больницу 23 декабря с кашлем. Уже 28 декабря бронхит вылечили и готовились к выписке. Но у дочери началась рвота. Врачи предположили, что это пищевое отравление, и промыли желудок. Рвота прекратилась, но начался понос», - говорит Диана Какарманова, мать умершей девочки.

У ребенка поднялась температура, которая достигала 39,5 градусов. Неоднократные приемы парацетамола не давали эффекта.

«Я решила 30 декабря выписаться, поскольку какого-либо лечения дочь не получала. Написала расписку. Однако вечером того же дня нас снова на «Скорой помощи» привезли в эту больницу», - вспоминает Диана.

Когда руки и ноги стали холодными и участилось сердцебиение, женщина позвала в палату врачей. Попытки привезти девочку в чувства были безуспешными. Трехлетняя девочка скончалась.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, обстоятельства смерти ребенка будут известны после вскрытия.

«Точная картина будет ясна после вскрытия», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения. Мать умершего ребенка подозревает врачей в халатности. «Я намерена разобраться и выяснить - насколько правильной и квалифицированной была медицинская помощь», - говорит Диана.

Напомним, во втором отделении областной инфекционной больницы в Караганде 31 декабря скончалась трехлетняя девочка Айзере Какарманова.



Фото: inform.kz