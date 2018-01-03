Пьяного водителя без прав арестовали на 20 суток в Астане

Сотрудники дорожно-патрульной полиции Астаны задержали местного жителя, который управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, передает patrul.kz.

У молодого человека, как выяснилось, не было при себе и водительского удостоверения.

"Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны нарушитель был привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 608 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 20 суток", - сообщили в пресс-службе суда столицы.

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