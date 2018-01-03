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В Мексике крокодил утащил под воду ребенка

3 января 2018, 07:32

Спасатели и добровольцы ищут ребенка.

Крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду, сообщает во вторник управление сил гражданской обороны штата Оахака на юге Мексики, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, нападение произошло 1 января, когда семья отдыхала на одном из речных пляжей города Пинотепа-Насьональ. Очевидцы сообщили, что рептилия схватила мальчика и утащила в одну из лагун.

Спасатели и добровольцы ищут ребенка. Власти заявили, что операция будет продолжаться, пока мальчика не найдут.

Фото: © Fotolia / SunnyS


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