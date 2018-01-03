36 человек погибли после падения с высоты 100 метров в Перу
Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo).
36 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу, пишет Лента.ру.
Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo).
После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров.
Проведение спасательной операции осложняется географией места крушения.
Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
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