36 человек погибли после падения с высоты 100 метров в Перу

Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo).

36 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo).

После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров.

Проведение спасательной операции осложняется географией места крушения.

Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com