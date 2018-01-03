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VW Golf R превратили в 400-сильную машину для полицейских

3 января 2018, 08:26

Вероятно, больше, чем в большинстве стран, полиция в Германии нуждается в транспортных средствах преследования, способных преследовать чудовищно быстрые и мощные машины на неограниченных участках автобана.

Ответ даёт всемирно известное ателье Oettinger, которое официально представило модернизированный «заряженный» хэтч Volkswagen Golf R, приспособленный для полицейских. Высокопроизводительный автомобиль получил характерную ливрею и набор специального оборудования.

Справедливости ради, скажем, что официальная премьера полицейского Oettinger Volkswagen Golf 400R «Tune it! Safe!» Concept состоялась в конце 2017 года, в рамках выставки в Эссене. Машина создавалась в рамках проекта Tune It! Safe!, и построена в единством экземпляре.

В оснащение полицейского «заряженного» хэтчбека входит оптимизированный аэродинамический обвес, включающий передний сплитер, боковые «юбки», задний спойлер и диффузор. Кроме этого, «гроза нарушителей ПДД» оснащена спортивной выхлопной системой с четырьмя патрубками и набором 20-дюймовых колёс Hanhook.

В этом случае «рука закона» Oettinger Volkswagen Golf 400R «Tune it! Safe!» Concept – это то, чего вы не видите! Специалисты ателье Oettinger перенастроили 2,0-литровый двигатель модели, в итоге получив отдачу свыше 400 лошадиных сил. Спринт с 0 до 100 км/ч автомобиль способен делать за 3,6 секунды.

Повторимся, представленный 400-сильный автомобиль полицейских создавался в рамках проекта Tune It! Safe!. В настоящее время машина позиционируется, как концептуальный прототип, построенный при поддержке федерального министерства транспорта Германии.

Via livecars


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