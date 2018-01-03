Экстремальное купе BMW M2 Competition дебютирует весной 2018 года

Отмечается, что презентация купе BMW M2 Competition состоится в апреле следующего года. Скорее всего, компактный спортивный автомобиль получит модернизированный 3,0-литровый 6-цилиндровый движок, позаимствованный у «заряженных» моделей M3 и M4, генерирующий порядка 400 лошадиных сил.

Стоит напомнить, что актуальная версия «заряженного» купе BMW M2 оснащается мотором, который способен выдавать 365 (370) лошадиных сил. Помимо более мощного мотора, модель BMW M2 Competition должна получить перенастроенную подвеску, оптимизированный аэродинамический обвес и усиленную тормозную систему.

Как отмечают наши зарубежные коллеги, купе BMW M2 Competition, ориентированное на хардкорных энтузиастов вождения, будет предложено на рынке ограниченным тиражом в эксклюзивных оттенках, включая такие цвета, как Hockenheim Silver, Sunset Orange, Alpine White, Sapphire Black, Mineral Grey и Long Beach Blue (на фото).

При этом серийное производство «заряженного» купе BMW M2 Competition, по предварительным данным, стартует в июле 2018 года. В свою очередь, повторимся, по данным ресурса BMW Blog официальная презентация экстремальной машины состоится в апреле следующего года. При этом не исключено, что автомобиль покажут на автосалоне в Женеве-2018 или в Пекине-2018.

Via livecars