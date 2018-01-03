Канат Ислам сохранил лидерство в рейтинге WBA
3 января 2018, 09:05
Акбербаев, Жакиянов и Тураров также сохранили свои позиции.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленные рейтинги во всех весовых категориях, передает Vesti.kz.
Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам, владеющий титулами WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, удержал за собой первую строчку в своем дивизионе.
Другие представители Казахстана также сохранили свои позиции. Иса Акбербаев остался десятым в первом тяжелом весе, Жанкош Тураров - 12-м в полусреднем дивизионе, а Жанат Жакиянов - пятым в легчайшей категории.
Фото: Expo2017culture.kz.
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