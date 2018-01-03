Канат Ислам сохранил лидерство в рейтинге WBA

Акбербаев, Жакиянов и Тураров также сохранили свои позиции.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленные рейтинги во всех весовых категориях, передает Vesti.kz.

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам, владеющий титулами WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, удержал за собой первую строчку в своем дивизионе.

Другие представители Казахстана также сохранили свои позиции. Иса Акбербаев остался десятым в первом тяжелом весе, Жанкош Тураров - 12-м в полусреднем дивизионе, а Жанат Жакиянов - пятым в легчайшей категории.

Фото: Expo2017culture.kz.