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Врач умерла, отработав 18 часов без перерыва

3 января 2018, 09:20

Она умерла от субарахноидального кровоизлияния.

В китайской провинции Шанси врач умерла, отработав 18 часов без перерыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asia One.

Сообщается, что 29 декабря 43-летняя Чжао Бянсян совершала обход в больнице и упала, навестив в палате пациента и ее дочь. Последними ее словами, по свидетельству очевидцев, были: "Как ваша мама?"

Женщину тут же реанимировали, но на следующий день она скончалась. Вскрытие показало, что Бянсян умерла от субарахноидального кровоизлияния — одной из форм острого нарушения мозгового кровообращения.

Чжао Бянсян была заместителем главы отделения респираторных заболеваний в больнице. Коллеги врача отметили, что она была "трудоголиком" и одним из лучших специалистов в своей области.

Фото: scmp.com


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