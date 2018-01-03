В китайской провинции Шанси врач умерла, отработав 18 часов без перерыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asia One.

Сообщается, что 29 декабря 43-летняя Чжао Бянсян совершала обход в больнице и упала, навестив в палате пациента и ее дочь. Последними ее словами, по свидетельству очевидцев, были: "Как ваша мама?"

Женщину тут же реанимировали, но на следующий день она скончалась. Вскрытие показало, что Бянсян умерла от субарахноидального кровоизлияния — одной из форм острого нарушения мозгового кровообращения.

Чжао Бянсян была заместителем главы отделения респираторных заболеваний в больнице. Коллеги врача отметили, что она была "трудоголиком" и одним из лучших специалистов в своей области.

Фото: scmp.com