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Освобожденного в Афганистане канадца обвиняют в сексуальных преступлениях

3 января 2018, 09:32

Всего обвинения включают 15 эпизодов, произошедших в период с 14 по 30 октября 2017 года.

Освобожденный вместе с семьей из афганского плена гражданин Канады Джошуа Бойл взят под стражу в связи с предъявленными ему обвинениями, среди которых нападения сексуального характера, незаконное лишение лица свободы, угроза смерти, введение полицию в заблуждение и использование ядовитого вещества, сообщают Vesti.ru.

Всего обвинения включают 15 эпизодов, произошедших в период с 14 по 30 октября 2017 года, когда 34-летний мужчина уже находился в Канаде. Подозреваемый был взят под стражу 30 декабря и до сих пор находится в полиции.

Джошуа Бойл и его семья — гражданка США Кейтлин Коулман и трое детей — прилетели в Торонто из Лондона 13 октября 2017 года после того, как были освобождены в Афганистане пакистанскими военными, сообщает ТАСС. Бойл и его беременная жена были взяты в плен в 2012 году, когда занимался волонтерской деятельностью в Афганистане. За время пленения у пары родились четверо детей — два мальчика и две девочки. Одна из дочерей была убита террористами.

Как рассказал сам Джошуа Бойл, афганские боевики также насиловали его супругу. Он объяснил убийство ребенка и изнасилование жены тем, что многократно отказывался от предложения, которое ему делали террористы, не уточняя при этом, какого рода предложение ему поступало.

Фото: Daily Mail


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