В министерстве юстиции назначен новый вице-министр

В министерстве юстиции Казахстана назначен новый вице-министр, сообщает Zakon.kz.

«Постановлением правительства Казахстана от 29 декабря 2017 года вице-министром юстиции РК назначена Пан Наталья Виссарионовна», - говорится в сообщении Минюста.

С 8 декабря 2016 года и по настоящее время Наталья Пан работала директором департамента по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции РК.