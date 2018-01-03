В министерстве юстиции назначен новый вице-министр
В министерстве юстиции Казахстана назначен новый вице-министр, сообщает Zakon.kz.
«Постановлением правительства Казахстана от 29 декабря 2017 года вице-министром юстиции РК назначена Пан Наталья Виссарионовна», - говорится в сообщении Минюста.
С 8 декабря 2016 года и по настоящее время Наталья Пан работала директором департамента по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции РК.
3 января 2018, 09:36
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»
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