В Алматы дополнительно выделят бесплатные лекарства

На XXV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 13 декабря 2017 года принято решение о дополнительном предоставлении лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.



В частности, принято решение дополнительно предоставить лекарственные средства «Паливизумаб», «Куван», раствор «Физионил» отдельным категориям граждан больных орфанными и редкими заболеваниями при амбулаторном лечении бесплатно.

Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.