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В Алматы дополнительно выделят бесплатные лекарства

3 января 2018, 09:58

Маслихат города Алматы принял решение о дополнительном предоставлении лекарственных средств.

На XXV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 13 декабря 2017 года принято решение о дополнительном предоставлении лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

В частности, принято решение дополнительно предоставить лекарственные средства «Паливизумаб», «Куван», раствор «Физионил» отдельным категориям граждан больных орфанными и редкими заболеваниями при амбулаторном лечении бесплатно.

Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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