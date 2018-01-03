Вооруженные Силы Казахстана подвели итоги уходящего года

Основные усилия казахстанской армии в этом году были направлены на поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение профессионализма и индивидуальной подготовленности личного состава, слаживание подразделений, частей, обеспечение сохранности и поддержание в исправном состоянии вооружения и военной техники, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

2017 учебный год прошел в Вооруженных Силах под девизом «Қарулы Күштердің 25 жылдығына - жоғары жауынгерлік дайындық!» и был наполнен событиями республиканского и международного значения. Это самый масштабный в истории нашего государства Военный парад, принятие Военной доктрины, очередной план модернизации Вооруженных Сил страны, оперативно-стратегические учения «Каратау-2017», «Нерушимое братство», «Боевое содружество - 2017», международное миротворческое учение «Степной орел», Армейские международные игры - 2017.

В соединениях и воинских частях Сухопутных войск было проведено более 30 тысяч практических стрельб из стрелкового оружия и вооружения, что на 23% больше прошлогоднего показателя. В Силах воздушной обороны увеличился общий «налет» авиации - с начала года он составил свыше 14 тысяч часов. В Военно-морских силах «наплаванность» военных кораблей составила более 140 суток, кораблями пройдено более 19 000 морских миль, проведено 5000 корабельно-боевых учений.

В текущем году Вооруженные Силы Казахстана пополнились новыми образцами современного вооружения и военной техники: оптическими прицелами для стрелкового оружия и приборами ночного видения, системами ночного видения с использованием авиационных очков, бронированными колесными машинами «Арлан», радиолокационной системой посадки РСП-10У, современными сверхманевренными истребителями Су-30 СМ, ударным вертолетом МИ - 35М, вертолетом МИ 171 Ш, военно-транспортным самолетом С-295. В состав Военно-морских сил поступили два новых боевых корабля ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» и минно-тральный корабль «Алатау».

Необходимо отметить, что после передачи высших военных учебных заведений в ведение Управлений главнокомандующими видами Вооруженных Сил РК количество практических занятий существенно увеличилось, качественно повысился уровень практической войсковой подготовки будущих офицеров. Новым проектом в системе курсовой подготовки командного звена стали курсы повышения квалификации «Тактик».

Еще одним значимым событием стало создание в текущем году специальных служб по организации работы с членами семей военнослужащих и отдел по работе с ветеранами Вооруженных Сил. В 2017 году Министерством обороны РК проведено свыше 130 мероприятий республиканского масштаба, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. По всей стране открыт 101 кадетский класс, в которых обучаются более 2800 детей. Воспитанники кадетских классов изучают азы воинской специальности, ментальную арифметику, бальные танцы, верховую езду, приемы рукопашного боя, иностранные языки, этику и т.д.

Подводя итоги года необходимо отметить, что современные, высокопрофессиональные и мобильные Вооруженные Силы суверенного Казахстана способны в любых условиях выполнять поставленные задачи Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан.