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Какие женщины нравятся мужчинам больше всего

3 января 2018, 10:24

Исследователи показывали 110 мужчинам фотографии повернутых к объективу спиной женщин со светлыми, черными волосами и шатенок.

Мужчинам больше нравятся блондинки, нежели брюнетки. Таковы данные масштабного исследования, проведенного специалистами Аугсбургского университета в американском штате Миннесота, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи показывали 110 мужчинам фотографии повернутых к объективу спиной женщин со светлыми, черными волосами и шатенок. Как выяснилось, блондинок большинство представителей сильного пола посчитали более привлекательными и молодыми. Ученые объясняют это тем, что с возрастом волосы обычно темнеют, и более светлые выглядят более молодыми.

В то же время, большинство мужчин признались, что для брака и создания семьи скорее бы выбрали женщину с темными волосами и шатенок, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленны.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что ученые нашли секрет женской стройности. По мнению ученых, реже сталкиваются с ожирением женщины с высоким достатком и хорошим образованием.


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