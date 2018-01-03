В МВД подвели итоги 2017 года

Сохраняется устойчивая тенденция по улучшению большинства показателей, характеризующих криминальную ситуацию в стране. Количество преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось почти на 13%, заявил директор Департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, сообщает Zakon.kz.

2017 год был насыщен значимыми событиями и мерами по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел.

Одним из таких событий стало 25-летие образования казахстанской полиции.

«23 июня 1992 года был принят закон «Об органах внутренних дел», который навсегда определил главную задачу полиции - служить народу. Решением Главы государства с 1 июля 2017 года на 25% повышены должностные оклады полицейских, увеличены размеры надбавок за классную квалификацию от 10 до 30%», - написал Садубаев в Facebook.

В реализацию указа президента «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления» в МВД были переданы функции по межведомственной координации государственной политики в сфере миграции, мониторинга, анализа и прогнозирования миграционных процессов, выдаче некоторых виз, оформлению приглашений юридических лиц, и был создан Комитет миграционной службы.

Во всех органах реализуется пилотный проект «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан». Его суть заключается в максимально быстром проведении всех необходимых следственных действий, а также оперативном изучении оконченных производством уголовных дел прокурором непосредственно в ОВД с принятием решения о направлении в суд.

«Органами внутренних дел обеспечен должный правопорядок при проведении международных общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий: 28-й зимней Всемирной Универсиады - 2017 в Алматы и международной специализированной выставки EXPO 2017 в Астане. Мероприятия такого масштаба в Казахстане были проведены впервые. Во время их проведения не допущено ни одного крупного происшествия», - продолжил Алмас Садубаев.

Для упрощения и ускорения процессов государственных услуг МВД активно внедряет их автоматизацию через портал электронного правительства.

К примеру, с начала 2017 года временную регистрацию стало возможным оформить без посещения ЦОНа - в режиме онлайн через портал «электронного правительства».

В настоящее время отработан механизм постоянной регистрации и снятия граждан с учета - через портал «электронного правительства» без посещения ЦОНа, который планируется внедрить в 2018 году.

На сегодняшний день Министерство оказывает 39 видов государственных услуг, сотрудники ведомства работают в 286 ЦОНах и 14 СпецЦОНах.

В 2017 году гражданам было оказано более 22 млн. услуг, основную часть составила выдача адресных справок, регистрация автотранспорта, документирование населения и регистрация граждан по постоянному и временному месту жительства.

«Казахстан сегодня двигается по пути гуманизации уголовного законодательства и расширения сферы применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Как следствие, в последние годы «тюремное население» страны значительно сократилось. Например, в 2011 году было 57 тысяч осужденных, то в этом году их число составляет 35,5 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Если 15 лет назад Казахстан по количеству заключенных занимал в мировом рейтинге третье место после США и России, то сейчас находится на 68-ой строке.

В связи с сокращением численности осужденных, МВД было принято решение о ликвидации некоторых учреждений с наиболее худшими коммунально-бытовыми условиями. Так, за последние 1,5 года в стране оптимизировано 7 колоний.

В январе 2017 года в соответствии с законом «О пробации» сформирован полный цикл пробации.

Традиционно каждый год проводится республиканская акция «Қазіргі заман қаһарманы», направленная на пропаганду героических подвигов сотрудников, патриотическое воспитание молодежи.

За годы независимости страны, при исполнении служебных обязанностей погибло 772 полицейских. Родина высоко оценила подвиг стражей правопорядка. За указанные годы 1 186 сотрудников органов внутренних дел награждены государственными наградами Республики Казахстан, 127 из них - посмертно.

«Сегодня казахстанская полиция готова к вызовам нового времени, к решению задач, которые ставит перед ней современность, твердо стоит на страже конституционного порядка, выполняет свою миссию по защите граждан от преступных посягательств. Приоритетные задачи органов внутренних дел на будущий 2018 год остаются неизменными: служить народу, защищать граждан и быть на страже правопорядка», - заключил Алмас Садубаев.