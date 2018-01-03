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Hyundai выпустит новый кроссовер A-сегмента

3 января 2018, 10:32

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company планирует предложить индийским клиентам совершенно новый маленький внедорожник, относящийся к A-сегменту.

Стоит отметить, что эта информация подтверждает ранние заявления представителей корейского бренда, которые отмечали, что к 2020 году в линейке Hyundai появится внедорожник A-сегмента, способный навязать конкуренцию таким моделям, как Renault Kwid.

Никаких подробностей о новинке сейчас нет. Предполагается, что миниатюрный кросс будет построен на шасси модели Hyundai i10 третьей генерации, дебют которой также ожидается к концу текущего десятилетия. Помимо этого, оба новых автомобиля получат множество схожих дизайнерских решений.

В свою очередь, наши индийские коллеги отмечают, что помимо маленького кросса корейская марка Hyundai планирует вывести на местный рынок автомобиль сегмента SUV, который окажется серийной версией концептуального прототипа Hyundai Carlino Concept. Эта машина могла бы составить конкуренцию таким моделям, как Ford EcoSport, Maruti Vitara Brezza, Honda WR-V и Tata Nexon.

Повторимся, никакой дополнительной информации о новинках корейского бренда, в первую очередь предназначенных для рынка Индии, сейчас нет.

Via livecars


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