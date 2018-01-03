С начала года на пять процентов подорожает электроэнергия в СКО

В Северо-Казахстанской области с начала года на 5% подорожает электроэнергия, сообщила заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции прав потребителей СКО Наталья Шаяхметова, пишет ru.sputniknews.kz.

Средний тариф в 2018 году составит 15,36 тенге с учётом НДС. Для населения средний тариф в 2018 году составит 13,59 тенге.

В середине декабря состоялись общественные слушания по обсуждению поданной монополистом заявки на повышение тарифа, где и.о.директора ТОО «Севказэнергосбыт» Магауия Сагандыков рассказал о причинах, влияющих на увеличение тарифа.

«Во-первых, с 1 января 2017 года изменилась цена на транспортировку электроэнергии и стоимость балансировки. Кроме того, в соответствии с правилами дифференциации предусмотрено возмещение наших убытков. Последнее изменение тарифа у нас было в 2015 году. Мы провели анализ по всем нашим потребителям — у сельхозпроизводителей доля электроэнергии занимает менее 5 %. То есть вот этот рост на 9% даст изменение структуры для сельхозпроизводителей менее чем 0,4%. Мы рассматривали и промышленные предприятия по городу, у них доля электроэнергии составляет порядка 3%», — проинформировал Сагандыков.

По его данным, в течение последних лет предприятие несет убытки.

«Основной убыток приносит тариф потребления по 1 уровню, который ниже среднеотпускного тарифа на более чем 4 тенге. С 2015 года и по 2017 год включительно у нас насчитывается порядка 1 миллиарда тенге убытка. В случае повышения тарифа в течение года убытки будут все покрыты», — проинформировал руководитель предприятия.

Последний раз в регионе поднимали стоимость электроэнергии в январе 2016 года. В 2017 году энергетики подали новую заявку, но им было отказано.